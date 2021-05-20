無綫早前找曾志偉救亡，卻越救越亡，ViuTV的MIRROR演唱會爆紅，搞笑組合ERROR也順利入屋，其中花名為193的成員郭嘉駿因寸爆無綫「收視點得嗰幾百部電視機」，直線抽擊曾志偉，直率敢言獲封娛樂圈清泉，Ig followers急增並已超越萬人迷姜濤。於鏡頭前予人囂張寸嘴的193，日前分別接受《蘋果》及《壹週刊》訪問，態度卻正經謙虛，他坦言鏡頭前與鏡頭後的自己不一樣，提到有fans支持時更感動落淚，又指自己讀完文科讀理科、讀完心理學又走去做時裝及藝人，直言「人生好跳」！

成為大紅人的193，好艱難才能「攝期」做到專訪，他鏡頭後難掩疲態，但埋位後即好醒神，態度卻絕非驕傲自大，相反表現有少許自卑。被問到唔怕得罪無綫，是戲還是真心話？193認真地說：「我係好鍾意講真話，唔理人嬲唔嬲都好，入ERROR時有傾過，大家都覺得我係應該要黐線啲去嘩眾取寵，目的要畀人一個記憶點。但其實我係一個好認真、唔係好鍾意講嘢嘅人，冇人信啦，當然。純屬所有嘢係訓練出嚟，為勢所迫囉。」193攤開雙手，表情帶點無奈。他直言騎呢形象已不能回頭，「我簽ViuTV嘅時候，只係話做藝員，點知入ERROR之後一去不返，已經冇人覺得我可以做正經嘢。你諗吓我得罪咗隔籬公司，仲唔去求金生（金廣誠）、魯生（魯庭暉）續多我二十年約咩。」

自製強心針：「你知我咩料」

《全民造星》他40強止步，但受到黃慧君（花姐）賞識，與肥仔、阿Dee及保錡組成騎呢男子組合ERROR，他曾經問過花姐為何選擇自己，「可以讚自己？花姐咪話我都聰明之類，識處理同點做好件事，而唔係鏡頭前懶洋洋、好廢，嗰啲係形象。」193又自言是眾人之中最缺乏自信的一個：「入行前唔會無啦啦問人『你知我咩料』，係入行後要表現到好有自信，先用呢句說話去present到自己好犀利。其實《造星》個個識唱歌跳舞，初入行時對比其他人係冇自信。」193現時則默默努力，並指不需要講出來，「如果有一日有呢個成果大家就會睇到，唔需要成日同大家講我好努力做緊邊樣嘢，做緊乜乜乜，我成日見到啲咁嘅人，覺得好娘，呢行全部人都努力㗎啦！」

193童年時與父母及妹妹同住於黃埔花園，曾就讀Band 1中學，是南華籃球少年隊成員，之後畢業於英國班戈大學心理學系榮譽學士，又在當地讀時裝課程：「我人生好跳，喺香港讀文科、英國讀理科，讀完心理學返嚟又做時裝，無啦啦去咗做演員。其實有諗過讀教育心理學嘅碩士，但當時自己任性，突然好鍾意fashion，之後就返唔到轉頭，屋企人冇講啲乜，但我知佢哋係support，開心就得。」

自細恨入行 扮病考藝員

其實193自小已經想入行，中學時想過參加《Yes！》校草選舉，但最終反而隔籬班有同學參加，然後攞到冠軍。193畢業回港先後在連卡佛和I.T做過時裝買手，其間更曾投考無綫藝訓班。 「我為咗慳假期唔請假，我扮病，上晝返咗兩個鐘扮到面青口唇白，上司直情趕我走，然後我即刻去咗將軍澳，不過最終冇被取錄。」參加《造星》時，193覺得自己28歲已不再年輕，如果不嘗試，一世都不會再試，「可能去到五、六十歲時，會同返自己個仔講，好後悔當時冇參加。」

簽約ViuTV後，193曾經入不敷支，他透露曾狂買衫花費不少，之後索性買入一些外國品牌，然後在香港及內地轉售賺錢。現今事業有突破，廣告不絕，193坦言想買樓，「少爺占經常叫我一定要買樓，已經提過幾次，佢喺呢方面係一個榜樣，所以呢個係我嘅目標。」不過193指為讓自己有更大發揮，亦願意把錢投資做project，他早前就獲花姐御准，攞正牌私下同吳業坤合作錄歌，稍後將放上YouTube供大家欣賞，並不涉及公司發行。

撰文：嵐山

攝影：陳慧安

化妝：Manyi @Annie G. Chan Makeup Centre

髮型：Denny Ku @Chic Private i Salon

服裝提供：Issey Miyake(outfit) + HOAX(shoes)