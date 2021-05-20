ERROR出道兩年多，至近日忽然爆紅，可謂苦盡甘來，193說：「《花姐ERROR遊》差唔多係開台以來最高收視，但兩年幾前ViuTV真係冇咁多人睇。」但他指沒有理會，工作仍搏到盡，問到最傷身一次？193說：「咪幾千隻曱甴轟落嚟，我條頸係損晒，因為腳有倒刺，好污穢有細菌，沖涼好揦，搞到要食藥，但我知香港人最鍾意睇人仆街，你越仆街佢就越開心。」193更犧牲色相扮女人，他說：「我係絕對抗拒，但初出道唔識推，現在推咗好多，無論節目同廣告都係。」193最近有機會推出親自作詞的新歌《睡到三點》，大前晚於YouTube上架三日已超過40萬點擊，他特別多謝《造星》好友歐國成（Travis）教他唱歌。問會否聽從葉劉淑儀意見去大灣區發展，193說：「我嗰種搞笑方式，唔能夠用普通話搞笑，而且我只識唱廣東歌。」

揀女友唔怕矮但要白

193今年已31歲，提到與「女版Dee哥」陳海寧的緋聞，他立即封嘴說：「因為我都係偶像」，他承認過去曾狂拍散拖，一兩日都有，揚言揀女友只講feel：「最緊要白，一白遮三醜。以前試過最矮的女朋友只有149cm，最高都唔過170cm，證明我呢啲係講真感情，唔係只睇肉體同外表。」他透露最長一段情有三年，是英國的同學，但非外籍人，稱只愛亞洲面孔。