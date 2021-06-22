不少人的興趣是尋找美食店，一些知名餐廳不只吸引普通人到訪，就連藝人都會排隊食，甚至變成餐廳常客，之後更加吸引fans到餐廳打卡。

「姨母的家」

據悉位於首爾江南區論峴洞的「姨母的家」，是知名的部隊鍋餐廳，就連Rain及金泰希夫婦、李孝利、玄彬等多名一線藝人都是常客，店內牆上貼滿藝人的簽名，力證該店在圈中的知名度。雖然餐廳出名，但全國只有兩間店舖，除了論峴洞的本店，另一分店就在江南區驛三洞。「姨母的家」不只好味，而且價格低廉，一人份量的部隊鍋只售7,000韓圜（約49港元），除吸引藝人到訪外，亦吸引不少上班一族。

張東健、高素榮「鳳山家」

至於曾被《食神之路》、《周三美食匯》等飲食節目封為美食店的「鳳山家」，是60年傳統餐廳，烤牛胸肉是餐廳特色菜色，醬油、糖、白醋、蔥、洋蔥和辣椒等調配而成的醬汁，更是餐廳的美味秘訣，吸引張東健及高素榮夫婦經常到訪，不過一人份量的130g烤肉就要22,000韓圜（約154港元），價格偏貴。而「鳳山家」本店位於首爾龍山區漢江大路，江南區三成洞、江南區島山大路、廣津區江邊站等地都有加盟店。

「大韓烤腸」

女團MAMAMOO成員華莎早年亮相MBC綜藝節目《我獨自生活》時，因食烤腸食得很滋味的畫面，掀起「烤腸效應」。華莎到訪的「大韓烤腸」分店位於首爾東大門區千戶大路，在節目播出後，吸引網民及fans到餐廳打卡，令餐廳人龍不斷，甚至因為材料售罄而提早關店，為餐廳帶來超高生意額，隨後「大韓烤腸」推出速食包裝，方便顧客加熱就食得。「大韓烤腸」本店位於首爾廣津區陵洞，但因為華莎帶挈的高人氣，目前已有逾50間加盟店。

劉亞仁、白智英辣雞腳店

位於首爾梨泰院的辣雞腳店「sugine dakppal」，則是劉亞仁及白智英經常到訪的知名餐廳，《周三美食匯》團隊亦曾介紹。餐廳已經營超過40年，而且餐單種類多樣，顧客還能食炒年糕、魚糕湯、紫菜包飯、雞蛋羹等小食。

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