曾出演韓劇《機智牢房生活》、《山茶花開時》及現時正在播放的《五月的青春》的29歲男星李相二，近日他接拍了全新沐浴露廣告，昨日更在IG開心share，即時引來了同門藝人的踴躍留言。

「全裸」上陣

李相二日前代言的廣告品牌已在官方YouTube頻道上載有關影片，不足一星期已引來了逾百萬點擊。而李相二昨日更在IG公開廣告片，除了引來一眾網民的熱烈討論外，更引來一班同門藝人爭相留言，反應相當熱烈。由於李相二在廣告片中賣大包「全裸」上陣，當中下身位置更搞笑以格仔來遮掩，不過仍然看到李相二一身弗爆的肌肉身形。

網民反應熱烈

曾與李相二合作拍《機智牢房生活》的金聖喆則鬼馬留言：「呵，到底有多輕鬆啊？」韓劇《回答吧！1988》男星李東輝亦留言：「超乎想象地清爽。」歌手金正民也笑言：「線條完全就是男子漢啊。 」至於《鬼怪》女星金高恩亦留下意味深長的評語：「.... 嗯..」，令李相二好奇反問「為甚麼」，引來網民的熱烈留言。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）