大熱泰劇《莫測高深一女生》（Girl from Nowhere）在各地的Netflix排行榜上均名列前茅，近日更登上香港熱門榜首，帶挈女主角「Kitty」琦察雅阿瑪塔雅庫爾（Chicha Amattayakul）亦人氣急升，被網民封為「泰國水原希子」。

27歲的琦察雅在《莫測高深一女生》中演活神秘轉校生娜諾（Nanno），一張厭世臉加性感演出卻迷倒觀眾，她在劇中亦以美貌誘惑同學及老師，挑戰欺凌、師生戀、性侵等禁忌題材，而被她睇中的每個人均沒有好下場，令人聯想起日本恐怖大師伊藤潤二筆下的經典角色「富江」，《莫測高深一女生》早被封為是泰版《富江》。

除了琦察雅是全劇的亮點外，《莫測高深一女生》的男角同樣以顏值搭夠，當中更不乏當紅偶像及BL男神。在第一季首集中扮演色狼老師的38歲男星「Gap」Thanavate Siriwattanagul，在學生與妻女的心目中是位完美暖男，真面目竟會假借教學名義誘騙女生，發展出肉體關係，並偷拍性交過程來威脅學生，遇到娜諾反被毀了家庭及人生。

較香港人認識則有《出貓特攻隊》（Bad Genius）男星「James」提拉東蘇帕龐皮尤（Teeradon Supapunpinyo），於新一季中演花心渣男，他把女生搞大肚後卻害人害己，直到自己也被醫生告知懷孕，才知道報應來了。至於主演今年BL劇《數到十親親你》的26歲男星「Up」Poompat Iam-samang，在劇中迷姦娜諾後搞出人命，最終與同學把娜諾活埋，卻換來慘淡收場。另一出現在第一季的26歲靚仔男星「Best」Ekawat Niratvorapanya，亦有份演出今年上映的BL電影《告訴全世界我愛你》（Tell the world I love you）。

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