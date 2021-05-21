ViuTV人氣節目《ERROR自肥企画》今晚將會播映最終曲，離別在即，無制限OT編集團當然抓緊自肥的機會，一方面達成阿Dee及肥仔心願開拍《ERROR流忍者》；另一方面，幕後團隊又怎可能不自肥？

其實在《花姐ERROR》的第一輯上，Mike導已經安排一集介紹日本的AV文化，安排ERROR和花姐到樓上影音店朝「性」，接着又安排日本偶像級AV女優Julia在AV聖地「那個泳池」接受四子的訪問，得到Julia歡心的勝出者，便可以得「愛的抱抱」，最後竟然是格仔導演得到Julia「寵幸」！其後他們又找來另一AV男優清水健為大家泡製「清水健康料理」，可見團隊對AV的確情有獨鍾！

在昨晚播出的一集，可以說是一個AV的終極篇，今次找來Model蘇小小（Zoe）擔任「含蓄版」愛情動作片的女主角。飾演女特務的Zoe，最初以白色緊身恤衫的OL，接着鏡頭一轉，Zoe換上黑色的緊身特務衫，進入甜品工場搜集犯罪證據，Zoe的造型極似AV女優的的造型，一睇已經令人充滿遐想。後來Zoe與肥仔潛入工場的任務失敗，193和何啟華分別對Zoe施以「酷」刑，何啟華用槍指着她，再逼她下跪食肥西餅，Zoe滿口白色忌廉！

之不過好戲在後頭，原來肥仔是big boss身份，他扑暈了Zoe後，再用手扣扣着她兼用手拉低拉鍊，Zoe逼爆的D cup身材表露無遺，幸好Agent. L的出現，拯救了Zoe出困境！事後當然又引發熱烈的討論，皆因從造型到故事情節，對感官都有一定的衝擊，絕對滿足了宅男的喜好！難怪有網民直言：「好毒，很黃很暴力， 但我鍾意」、「Dee gor 呢個樣先夠咸濕，用呢個樣拍博士嘛」、「Dee 哥對咸濕腰果眼真係世一，我鍾意，肥仔吐血嗰下反而幾可愛，有喜感！」、「想知拉拉鏈隻手接咗幾個次死亡行星？」

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