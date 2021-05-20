人氣男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）和 江𤒹生（Anson Kong）昨日到尖沙嘴出席期間限定店Fendi Caffe開幕活動，惹來不少粉絲到場。Ian與Anson Kong穿上品牌與紐約視覺藝術家Sarah Colemen合作的Summer Vertigo Capsule Collection現身，接受《add》訪問時分享了一身穿搭。

夏日簡單為主

一改平日斯文風格的Ian，一身FF Vertigo圖案total look，他說：「我好鍾意今日嘅造型，大家平日見我通常冇咁型格，多數着西裝、恤衫，但今日全身好多pattern，好signature但又好型格，自己好少嘗試full pattern，所以今日幾開心。」又分享平日的夏日打扮以簡單為主， 「香港天氣比較濕熱，所以都係簡單T恤、短褲，但有時都鍾意有啲layer，好似今日件外套本身係長袖，但又可以變做背心，所以都好適合夏天着。」

Anson Kong以白色恤衫搭配彩藍色長褲，搶眼度十足，「我好鍾意呢個藍白嘅配搭，好似藍天白雲，着上身感覺好輕鬆。」他夏日必備item是短褲，「夏天我會揀一條靚短褲去襯一對colourful波鞋，上身以舒服淨色tee為主。」問到剛完成演唱會，會否有點空虛？Ian笑指還好，「慶幸大家都好關注我哋，演唱會後都有其他工作機會，所以依然保持喺一個工作中嘅狀態，可以keep住忙都好開心。」他透露正錄新歌，「自己有份作曲嘅作品，同以往都有唔同，之前以慢歌為主，今年會重beat、型格路線，係時候自己有一個轉變。」Anson卻表示極為空虛，又笑說完騷第一天立即打邊爐，「我真係好耐冇食嘢，準備演唱會大家都要on diet，差唔多個幾月冇啖好食。」最後他也表示將與Lokman合作新歌。

繽紛戶外氣息

同場展出的Summer Vertigo Capsule Collection系列，充滿夏日戶外氣息，以獨特扭曲效果演繹經典FF Logo，並以黃色、藍色、彩色展現出活力感。除了服飾、手袋、小皮具等，更有帳篷、滑板、滑浪板，以及與Polaroid聯名的即影即有相機。

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