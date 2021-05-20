現年32歲的日本「國民老婆」新垣結衣前日宣佈與40歲男歌手星野源結婚，她同時宣佈離巢，跟效力20年的LesPros事務所滿約後改以自由身繼續接job。其實一直有指結衣打算離開LesPros，而該公司曾力捧的能年玲奈、清水富美加先後鬧出合約風波不歡而散，結衣被指拍罷明年播出的NHK大河劇《鎌倉殿的13人》，或於2023年引退。

員工請失落假

星野源與結衣閃婚的消息震撼日本，對不少粉絲帶來極大打擊，NTV電視台昨日的早晨節目就報道大阪一間IT公司一向有「失落假」制度，接受員工因私事感到失落而請假，而另一IT公司為安撫員工，亦出通告讓冇心機上班的同事可放假散心，社長指有幾位員工已享用假期。報道一出，引起廣大打工仔均表示十分羨慕可以攞「失落假」，昨日還登上twitter熱搜。而近年每逢有日本女神結婚，日股都必定下跌，結衣前日宣佈結婚，巧合地日經指數收市報28,044點，跌362點，至昨日早上再低開13點，更曾跌222點，下午至收市則轉升了53點，終粉碎了這個都市傳說。

多啦A夢恭賀

此外，《逃恥》的漫畫作者海野綱彌公開二人的肖像畫慶祝，並將其形容為「#逃恥婚」。其實，星野源與結衣自《逃恥》後可謂相當有緣，兩人各自代言電玩商及食品公司，巧合地「逃恥」與兩個廣告商的日文拼音也是N字頭，隨即引起網民討論，日媒估計兩人婚後，若以夫妻檔姿態拍廣告，身價可高達一億日圓（約712萬港元）。

與星野源多次拍檔的29歲女星高畑充希，昨日出席頒獎禮亦戥對方高興，自言相當happy。至於《多啦A夢》的官方Ig亦疑似出post祝福星野源和結衣，在婚訊公佈後約三小時，貼出一張大雄與靜香背對背的漫畫，大雄說：「太幸福了……」靜香回應：「我也是……」雖然沒有表明用意，但星野源曾為《多啦A夢》電影唱主題曲及插曲，此舉可謂盡在不言中。