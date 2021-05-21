45歲荷李活女星安琪蓮娜祖莉（Angelina Jolie），最近與國家地理頻道合作，推廣「世界蜜蜂日」（World Bee Day）活動，一向大膽的她為今次拍攝全身均是蜜蜂，更被蜜蜂由胸前到爬到上頸和臉，完成象徵人與蜜蜂共存的肖像照。

安琪蓮娜祖莉接受《國家地理雜誌》訪問，好表示：「世界上我們有這麼多憂心的事情，許多人也對壞消息與正在崩毀的現實世界感到招架不住，這個議題則是我們能做到的，我們所有人絕對可以參與，並盡一己之力。」身為聯合國難民署大使的她，與聯合國教育、科學及文化組織合作，擔任「女性愛蜜蜂」項目的「教母」，幫助訓練與支持全世界有意養蜂的女實業家。

談到拍攝今次照片，安琪蓮娜祖莉分享了事前準備，她透露：「我們在拍攝前三天不能洗澡，因為他們說，如果有其他味道像是洗頭水、香水，蜜蜂會不知道你是誰。然後你要抹一些東西在鼻和耳，才不會讓蜜蜂爬進去身體上的洞。」在拍攝當時，有一隻蜜蜂在拍攝時在她的衣服下，就像那些老派喜劇情節，並感到走到她的膝蓋、大腿，她自爆擔心被螫到最尷尬部位，暗示蜜蜂非常接近她的私處，但安琪蓮娜祖莉表示：「能夠與這些美麗的生物有所連結，感覺很美好」。

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