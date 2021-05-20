193真人謙卑，同時懂得感恩，尤其是對fans，於《ERROR自肥企画》的助攻下，193自言現在的粉絲年齡層已經去到好闊，「我啲fans好多原來係小學雞，但話60歲阿媽都睇，心諗，吓，你阿媽60歲但睇我俾人彈『賓X』？唔得㗎喎，哈哈。」他自言對fans十足生神仙：「個個話我有求必應，寧願犧牲自己瞓覺時間都抽時間陪佢哋。」講到fans他更感觸落淚，指不知為何，由《全民造星》開始已有人支持，「我好奇怪點解會有人舉牌，你係咪黐線，呢條友唔識得唱歌跳舞，個個話佢係廢柴。」他抹掉眼淚後，又哽咽補充：「當時我覺得好醜嘅……」未說完又忍不住再喊。193認為當時fans若指偶像是193並不光采，會被朋友取笑，因為當時他「乜嘢都唔識」，不似姜濤唱歌跳舞樣樣叻。

193指初入行時，對網民在fb和連登的留言十分在意，現在他從容面對批評，吸納建議改進，而且喜歡回覆鬧他的留言，「其實所有inbox留言我都會睇晒，噚日先至回覆一位，佢話我夠膽鬧隔籬台，未死過呀？係咪想我打鑊你？然後我話好呀，經常喺九展，可以嚟搵我，不過之後佢又唔回覆我。有好多網民只係得個講字，唔夠膽行動，全部都係鍵盤戰士。」昨日193現身大坑即被巿民集郵，有人在fb貼相，他獲中年男士及皇仁學生索合照，證明他粉絲年齡層的確好闊。