若非恐怖大師史提芬京（Stephen King）推介，相信不會睇《他們》（Them），事關劇集以黑人做主角，又發生於50年代，感覺太離身，不過既然大師話睇完第一集嚇到佢半死，即去Prime Video觀賞，睇下有幾特別先。

劇集根據真實50年代美國背景，當時大批黑人為避開種族隔離政策，由南部搬去西部，稱為大遷徙時期。其中一家庭，搬去一個本來只容許白人住的洛杉磯區域，不但被嚴重欺凌玩弄，更發現屋內有超自然生物威脅，雙重夾擊下，形勢上已經夠驚嚇。到後半段，劇集更越搞越瘋癲暴力，不時忽然出現令你大跳的jump scare及不堪入目的凌辱場面，啱晒恐怖片迷的胃口。

劇集以黑人被排擠營造驚嚇氣氛，和早前兩套叫好叫座的電影《訪．嚇》（Get Out）與《我們．異》（Us）相似，不過另外在鏡頭及美術創出新意，滲入少少希治閣（Alfred Hitchcock），又有少少70年代的殘酷電影風格。其中一幕重現50年代街景，就美輪美奐十分真實。劇中以一群白人婦女不停製造恐怖如怪物，選角到家，大奸角面目可憎得來有幾分美艷，未講對白已入戲。

作為美國小說家的史提芬京，雖然已到73歲，近年越戰越勇，每年出版起碼一本甚至兩本厚厚的小說，而且不斷挑戰新題材甚受歡迎，愛玩社交網的他，又不時推介別人的作品，以其身份地位，為一些乏人注視的小說或電影及劇集加持，有時亦會讚賞或批評熱門作品。

近年荷李活對大師的故事趨之若鶩，不但長篇短篇照殺，有些舊故事如《小丑回魂》（It）改編完再改編，慘得過都大賣，現時籌備中的影視製作就超過20項，認真誇張。多產的史提芬京其實有些故事情節鬆散，例如《末日逼近》（The Stand）、《黑塔》（The Dark Tower）系列等，並不適合改編，但荷李活亦照拍。即將推出的劇集《莉西的故事》（Lisey’s Story）是大師以女性第一人生寫出的哀傷故事，有極多內心描寫，難拍過張愛玲小說，但找來影后茱莉安摩亞（Julianne Moore）大膽嘗試，身為書迷，也期待出來的效果如何，說不定是另一套《月黑高飛》（The Shawshank Redemption）呀。

撰文：翁可人

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【同宅同煲】

酷愛煲劇睇戲，冷門熱門乜都殺，小說《師戀高校》及《87年12歲條女失咗蹤》作者。