ERROR主持的ViuTV節目《ERROR自肥企画》今晚播出最終回，在過去兩星期，「貴在堅持」的格仔導演劉諾衡（Mike）及其幕後團隊在節目中，成功讓ERROR四位成員各自有自肥機會，當中有笑料、有熱血。對於節目引來不少話題，不停諗計度橋、再落手落腳整道具的幕後團隊，可謂功不可沒，亦意外令他們人氣急升，單單Mike導，其IG followers現時已直逼10萬。

昨晚肥仔和旁白君文卓森在節目完結後，於facebook開live直擊自肥團隊的工作重地，正在睇片的Mike導和暴走RainP（方震揚）就俾肥仔踢爆有fans送暗瘡膏和減肥用品。至於憑節目成功由幕後走到幕前的Agent L（曹梓沖），在昨晚肥仔自肥企画中，有網民讚他比起肥仔更似短劇主角，但由於Agent L臨尾抱走身材火辣的Zoe，旁白君笑他返到屋企隨時要跪玻璃。

不過講到幾乎每集都會出現、網民最有興趣的「死亡行星」，肥仔和一班幕後團隊即時認真起來，肥仔自爆曾被「死亡行星」打瘀，而Agent L更試過做測試時，因Mike導忘記嗌倒數便「一嘢轟落去」，令Agent L內出血，他更坦言「屙足兩日黑屎」，因此當網民要求公開「死亡行星」教學篇時，眾人紛紛說：「承蒙大家厚愛，但『死亡行星』真係唔可以亂玩，其實有好多人都問點解叫死亡行星，因為呢樣嘢真係一件非常危險嘅道具，記住千祈唔好模仿。」他們解釋幕後每次做測試時，之所以沒有導致永久受傷，是由於在經歷無數次試練時，大家已研發一套收緊核心肌肉的方法，擔任撰稿員的Fai（麥可暉）更稱他們每次開會都要做3萬次sit up操核心肌，以免被打傷，因此呼籲無論任何年紀的朋友，都不要嘗試仿製「死亡行星」。

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