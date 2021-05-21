韓國男星李帝勳夥拍陳俊翔、池珍熙等人主演的Netflix新劇《Move to Heaven：我是遺物整理師》，於上周五在Netflix上架後在各地大獲好評，除了被英媒評選為今年最佳作品外，亦登上香港排行榜第3位。

對於新劇獲得好評，金成浩導演今日受訪時都感到高興，表示：「看到有觀眾說看完劇集後心變得溫暖，覺得很有意義。我認為影視作品能有效地傳遞平凡的人、社會弱勢社群的故事，今次透過遺物整理師一職向大眾講述弱勢社群的故事，覺得很有魅力。」

首選陳俊翔

金成浩坦言新劇對他來說意義重大，並大讚李帝勳、陳俊翔等人的表現，對於選角也十分滿足：「尚九一角雖然表面粗獷，但一直在尋找內心溫暖，李帝勳好像是唯一能表現這些的演員。劇中尚九的改變是非常重要，但李帝勳很好地表現出來，不需特別指導，他也明白我想要的效果，和我很合得來，只要他流眼淚，我亦會哽咽。而在我第一次看到陳俊翔後，我就看到格魯的形象，所以沒有作其他選角。」

童星出身的李蕊於最後一集驚喜登場，似乎預告劇集將有第二季，金成浩亦暗示：「有很多故事未講完，仍想通過更多故人的故事傳遞溫暖給大家。」

盼拍激烈愛情戲

另外，李帝勳之前接受KBS節目《全年直播》的訪問將於今晚播出，預告率先透露李帝勳為了完美化身《Move to Heaven：我是遺物整理師》中拳擊手一角，每天進行2小時的高強度運動，又表示下部作品中想嘗試激烈愛情戲，同時公開更多拍攝幕後故事。

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