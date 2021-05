樂壇百變天后Lady GaGa曾多次公開談及年輕時被強姦的慘痛經歷,最近她替串流平台Apple TV+的訪談節目《The Me You Can’t See》擔任嘉賓,就在訪問中自爆19歲時遭一名監製威脅下因姦成孕。

拒爆對方身份

訪談節目《The Me You Can’t See》由美國名嘴奧花雲費(Oprah Winfrey)與英國哈里王子共同製作,35歲的GaGa日前受訪,談及當年被性侵帶來極大創傷,使她的身體與精神健康均產生巨變。GaGa剖白痛苦往事,並哽咽說:「我19歲入行時,一位監製對我說:『脫掉你的衣服』,我拒絕後離開。然後他們說要燒毀我所有音樂,他們沒有停止威脅我,我身體無法動彈……然後甚麼也不記得。」

一向堅強的GaGa在鏡頭下終於忍不住落淚,原來當年她被鎖在一間錄音室長達數月,還被強姦導致懷孕,直到她因懷孕嘔吐,對方竟然把她丟在父母家門外的一角。GaGa身心受創,後來更有思覺失調的問題,需接受精神與物理治療好幾年,不過GaGa表示多年來也無意公開對方身份,她說:「我只希望永遠再看不到那個人的樣子。」

參與metoo運動

其實,GaGa在2014年接受訪問時,就透露她當時的歌曲《Swine》靈感來自遭性侵的經驗:「這首歌說的是強暴,說的是憤怒,我有許多想釋放出來的痛苦。」近年,GaGa多次在公開場合上以性侵受害人身份表態,更在2016年奧斯卡頒獎禮上演繹校園性侵紀錄片的歌曲《Till It Happens to You》,為「#metoo」運動不遺餘力。2018年第60屆格林美頒獎禮(Grammy Awards)上,有份角逐最佳流行個人演出、最佳流行演唱大碟的GaGa雖然空手而回,但她毅然戴上白玫瑰襟花出席,身體力行撐受性侵的女性。