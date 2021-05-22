ViuTV成立5年，今年4月首次舉行音樂頒獎禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》，而人氣爆燈的男團MIRROR，更奪得8個獎成當晚大贏家。近日在網上流傳一張寫住「Chill Club演唱會」，舉行日期為6月5日，地點是旺角麥花臣場館，而這張相片疑似一間保險公司內部的認購資訊，《蘋果》今日向ViuTV查詢，其發言人表示︰「容後公佈」。

據網上圖片顯示，該演唱會的演出歌手，都是在4月頒獎禮上獲年度男、女歌手三甲的得主，包括林家謙、姜濤和陳卓賢（Ian）、林二汶、Serrini（梁嘉茵）和李幸倪。不過該圖片上寫明該保險公司的員工，透過抽籤來認購，名額只有150名，而每人最多認購3張門票，至於顯示的價錢並不便宜，每張門票要$2,000元。保險公司可能要鼓勵新人有業績，寫明有回贈的價錢，比起門票價高於一倍。

由於這個演唱會列出的演出歌手，正是近期炙手可熱的歌手，還有人氣王姜濤，難怪吸引不少網民留意。可是ViuTV至今未有發佈有關該演唱會的官方訊息，而疑似贊助該演唱會的保險公司亦未有任何公佈，加上距離演唱會的演出日期，尚有兩個星期，故未知該演唱會是否屬實，不過有拍賣網站已出現網民出post求門票的情況。

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