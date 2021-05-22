《ERROR自肥企画》全篇完，「自肥迷」難免有點失落感，但更令人難以接受，竟然是193（郭嘉駿）在節目中爆格仔Mike導（劉諾衡）有女朋友，即令一班「格仔餅」（粉絲）心情跌落谷底，在討論區連環開post，指「劉諾衡mike bb被宣佈有女朋友哭喪區！！！」、「IFC 已現人龍」。

最後一集，格仔Mike導透露節目嚴重超資，他承擔責任，硬食一記全力的死亡行星，不幸被擊中下體。現場一片歡呼聲，193奸笑說：「中咗佢呀，今日佢女朋友一定讚佢呀，大咗，又壯咗！」Mike導今年只有27歲，可說年輕有為，加上經常在節目中「自肥」出鏡，狂騷六嚿腹肌，早已吸納不少粉絲，其IG followers已衝破10萬大關。當得知Mike導已有女朋友，大批「格仔餅」表示要哭喪，非常葡萄：「晚晚OT到5、6點，條女都擁有唔到Mike導」、「Mike b之後放假會將成個人交畀佢條女，X越講越Sad」、「摸住佢啲腹肌，恥笑我哋」、「我要圍爐，我個心好痛」、「雖然佢咁X正，一定大把女排住隊畀佢揀，但知道咗都仲係好傷心呀」等等，但亦有人送上祝福：「要幸福呀！Mike嫂見post勿驚 #adore #Respect！」有網民試圖「起底」，指Mike女朋友就是《花姐ERROR遊2》的巨型海報上攬住Mike的女仔，隨即有人更正：「嗰個係Julia嚟㗎喎（日本AV女優）」。

承認有女朋友

《蘋果》今日致電Mike導，對於粉絲的熱情亦有點不知所措，他有點緊張地說：「我諗吓點答先。」他大方承認自己有一位拍拖一段時間的女朋友，但希望將感情事低調，問到女友是否同屬運動型？他說：「唔係啦，佢同我好唔同。一凹一凸？係。」會否擔心粉絲太瘋狂，特別保護女朋友避免曝光？他說：「正常處理啦，冇話特別驚嘅。」對於193忘記遮格仔導演個樣後，今次再度爆料，他即忍不住開口：「193呢條友，又話感情事唔回應，佢剩係回應人哋嘅感情問題，真係好兄弟！」記者趁機問193是否與「女版Dee哥」陳海寧拍拖？Mike則說：「咁我就感情問題唔回應啦！」

《ERROR自肥企画》被推「綜藝第一神作」

《ERROR自肥企画》每集都用心製作，首尾呼應，有網民更推舉成為香港電視史上「綜藝第一神作」，Mike說：「噚日嗰樣係同個opening一樣，係啲我想拍好耐嘅嘢嚟，因為呢個節目形式比較闊，令我同埋團隊都可以喺呢個節目試到呢樣嘢，我覺得呢樣嘢係難做嘅，即使我哋係致敬嘢啦，攞咗人哋嘅主題，但入面嘅嘢其實係我哋，我覺得係用致敬做咗第二啲嘢出嚟。」問到會否考慮拍劇？他自爆曾遭拒絕：「絕對有，同一個班底。老實講，拍劇都係我好想挑戰嘅一個類別，未試過，有同老細sell過，但sell唔掂啦，好多原因。而今次自肥，係有少少利用咗肥仔，去滿足自己嘅，可能老細睇完會唔鐘意啦，哈哈。」

暫未考慮轉幕前

不少人都希望他有更多的幕前演出，但Mike表示暫時不會考慮轉做演員：「暫時絕對冇考慮，因為暫時幾享受，幕前同幕後係好唔同，可以控制到嘅嘢係多好多。加人工？如果有都冇咁快，唔知道住嘅，但知道疫情，一言難盡啦。」而他早前主唱的《ERROR自肥企画》主題曲《無制限OT編集?の行動綱領》在大結局前，已累積達150萬點擊率，他承諾會找數派驚喜，預計6月中至6月底完成。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）