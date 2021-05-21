韓國男星李帝勳夥拍陳俊翔（前譯：唐俊尚）等人主演的Netflix新劇《Move to Heaven：我是遺物整理師》，上周五上架後大獲好評，兩人的演技亦受到外界激讚，執導的金成浩導演更表示看到陳俊翔後，就首選他演出有阿斯伯格綜合症的韓可魯一角。

「北韓F4」

2003年出世的陳俊翔原來是混血兒，據悉爸爸是馬來西亞華僑，媽媽是韓國人，他雖然今年才踏入18歲，但演出經驗已經十分豐富，7歲開始演舞台劇，曾參演《伊莉莎白》、《悲慘世界》等知名音樂劇，於2014年起更踩入影視界，曾演出《一片丹心蒲公英》、《致忘了詩的你》、《沒有你的生日會》等作品，最為人熟悉就是在人氣劇《愛的迫降》中，飾演玄彬下屬「北韓F4」之一、個性單純善良的金殷桐。

陳俊翔憑《愛的迫降》大開知名度，隨即擔正演出《Move to Heaven：我是遺物整理師》，用演技令觀眾留下深刻印象，可謂新生代演員的佼佼者。同時陳俊翔正拍攝SBS新劇《羽毛球少年團》，他將飾演羽毛球選手，孖隊友一同追夢，劇迷可看到他的不同面貌。

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