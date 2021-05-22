【Mulberry 當代設計師合作系列】

Mulberry今年踏入50周年，為慶祝特別攜手三位當代設計師Priya Ahluwalia、Richard Malone 和 Nicholas Daley 展開合作系列。雖然品牌的創意總監Johnny Coca於去年離任，暫時仍然群龍無首，並終止鞋履和成衣系列，但品牌也特別趁50周年的重要日子，為現在主打發展的皮具工藝注入新鮮感。

三位設計師都是受矚目的英倫新星，Richard Malone堪稱跨學科人才的藝術家，致力以實驗性設計踐行可持續發展；Nicholas Daley 重視服飾的製作工藝； Priya Ahluwalia則擅長利用紡織工藝賦予現成材料新生命，探索二手和滯銷廢棄衣物的潛在價值。

是次的合作系列將作為 Mulberry Editions 的一部分，他們會從品牌的經典手袋中各自選取一款，並以全新理念融入其中，透過不同方式探索可持續奢侈品工藝在 21 世紀的真正意義，及關注如何實現低環境影響生產。

【Moschino《芝麻街》系列】

另一邊廂，向來搞怪玩味的Moschino最近也帶來了新系列，主角是陪着許多人一起長大的《芝麻街》。

創意總監Jeremy Scott將《芝麻街》中的經典人物，包括Elmo、Cookie Monster、Big Bird、Oscar the Grouch等融入男裝及女裝系列。設計採用以黑白灰為底色的中性面料，衛衣、針織和T恤、短褲、短裙，服飾上的一眾《芝麻街》主角們身穿標誌性的Moschino騎士外套、運動服、T恤和運動鞋，非常可愛，另外也有飾着刺繡角色的月包，T恤造型小手袋等配飾。

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