緣起緣滅，當生命的旅程來到尾聲，由死亡來作結，留下的一切是否從此灰飛煙滅？由李帝勳、陳俊翔、池珍熙及洪承希主演的Netflix原創劇《Move to Heaven：我是遺物整理師》，走療癒心靈劇路線，與近期韓劇的狗血及暴烈風格截然不同，淡然的感動溫暖人心，從死亡中反映生命的脆弱與無奈，側寫韓國社會現況。

撰文：宣柏健

全長十集的《Move to Heaven：我是遺物整理師》，比一般韓劇篇幅稍短。池珍熙飾演的遺物整理師韓靜佑與陳俊翔飾演、患亞氏保加症的兒子韓可魯相依為命，兩父子每接到死者遺屬委託，便會到現場打點、清潔及整理死者遺物，而可魯更在父親猝死後繼續完成他的事業。遺物雖是死物，但盛載的是死者生前的生活紀錄與點滴，充滿溫度。劇集每集交代一名死者的故事，既刻劃了他們生前面對的困境，也描繪了他們和家人之間的感情，散發淡然的感動與哀愁，讓人看完後仍回味當中的人情餘溫。

反映社會問題

每一宗死亡事件，帶出的總是當代社會的悲歌。住在韓式劏房「考試院」的年輕學生希望考大學，但家裏難以負擔高昂學費，為實現求學夢，他努力兼職，省吃儉用只為讓鄉間父母生活好一點。勞碌之下，他因工受傷只求請假就醫，卻遭到上司留難侮辱，最終因未及時治療而離世，反映基層難以上游，為生存只能痛苦掙扎。整理他的遺物，正是從留下的蛛絲馬迹中，重組其生前的經歷。他的聾人母親在靈堂上力斥兒子生前上司的不是，無聲吶喊強而有力，帶出控訴意味。

在另一宗遺物整理委託中，獨居老人離世三星期才被發現，他的家人前來收拾，對老人遺物不屑一顧，直至發現原來床鋪下藏有大量發霉發臭鈔票時，態度才一百八十度轉變，更要求可魯將鈔票消毒還原。只貪老人遺下的錢，對他的死卻不聞不問，反映的正是當今韓國高齡化社會下，親情淡泊，獨居老人起居生活缺乏照顧的問題。

李帝勳求突破

劇集由死亡出發，交織不同人生故事，並由可魯及李帝勳飾演的叔叔曹尚久貫穿。李帝勳在韓劇《模範的士》中為弱勢社群復仇贏盡掌聲，而在這部劇集中的角色則有犯案前科，角色粗魯不修邊幅，是韓靜佑同母異父的弟弟，也算得上是可魯的半個叔叔，因而當上他的監護人，角色設定也有新鮮感，貫徹他近年希望擺脫斯文形象的作風。

而《Move to Heaven：我是遺物整理師》上架後，連帶劇中角色原型的遺物整理師金璽別也成為焦點，他所著的《離開後留下的東西》也成近期書店暢銷作品。在當今生死無常的世界，正視與面對死亡，確是我們必須學習的功課。