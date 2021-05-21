男子跳唱組合PIX3L（讀音：Pixel）由《全民造星II》出身的吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）與葉振弘（Marco）組成，去年獲環球唱片賞識簽約，成軍後繼續追夢。他們第二首新歌主題講自由，三人更分別詮釋自由可貴，Phoebus慶幸做的是喜歡的工作，令他享受真正的自由，George則指有自由才可發揮創意，Marco最感恩家人給予空間。

繼今年1月推出《Braceless》後，PIX3L最近籌備新歌，三子日前到新蒲崗排舞，George說：「公司今次搵咗外國嘅producer，佢專門出產J-pop同K-pop，我哋第二首單曲係跳舞歌。我好鍾意K-pop，組成PIX3L好幸福，三個人上台有三份信心，係好正嘅事。」

要有空間發揮

Phoebus指新歌的主題是「自由」，三位年輕人深感自由可貴，Phoebus說：「尤其我哋呢個年紀、呢個階層，係好需要自由。好似以前讀大學，讀書唔係自己最鍾意嘅嘢，去到𠵱家可以做啲自己鍾意做嘅嘢，就真正感受到自由。」George坦言：「自由好緊要，身處呢個環境，有自己空間先可以發揮出自己嘅創意。」Marco則謂：「好幸運我屋企都畀好多空間我，所以比較自由，做自己鍾意做嘅嘢，真係正！」身旁兩位隊友爆Marco是有錢仔，故特別多自由。

姜濤值得學習

三子年紀輕輕，謙虛有禮，在MIRROR演唱會上主動向鄭裕玲（Do姐）打招呼，令Do姐在電台節目開名大讚，他們笑言很榮幸，希望有機會上Do姐節目分享。

提到MIRROR與ERROR的成功，Phoebus說：「香港有MIRROR係好事！睇MIRROR演唱會變咗小粉絲，多咗人留意香港音樂，見到男子組合又會諗起我哋PIX3L。姜濤處事、態度同舞台上嘅諗法好值得我哋學習。」他們戥師兄們開心更不時偷師，Marco表示：「佢哋實力好強，教到我哋好多嘢。」George則認為師兄們給他很大的推動力︰「睇完Anson Lo（盧瀚霆）喺演唱會唱《Ego》，覺得佢成個人唔同晒，感受到嗰份努力，好感動。」