Netflix出品的波蘭大尺度情慾片《禁室365天》（365 Days），雖然劣評如潮，又被轟「美化性侵」，但卻於各地爆紅及引起熱話，該片添食開拍的續集已經開鏡，除了波蘭外也預計到意大利取景，出資的Netflix更是信心十足，起用原班人馬一口氣開拍兩集，安排明年全球上架。

《禁室365天》捧紅了意大利型男Michele Morrone與波蘭女星Anna Maria Sieklucka，兩位主角日前已為新片開工，編劇Blanka Lipinska就介紹新角色Nacho，由大隻男模Simone Susinna在新一集中露肉加盟。

今次續集講述兩位主角終於重逢，但二人就因男方的家庭而變得複雜，Simone Susinna與Michele Morrone分飾兄弟，介入與女主角的三角關係。Simone Susinna本身已練得一身肌肉，他為了演繹《禁室365天》這個邪惡化身，早前開始加倍積極健身，令全身肌肉更加結實，還由原本的六嚿腹肌操出八嚿腹肌，近日頻頻在IG晒其努力成果。

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