韓劇《茶煲阿四》的39歲女星韓藝瑟，上周大方公開戀情，認戀比自己年輕10歲，曾主演《好運羅曼史》、《在燃燒的黑暗中》等話劇的男星柳成宰。韓藝瑟和男友去年9月透過友人認識，已拍拖8個月，雖然韓藝瑟大方認戀，但近日卻遭到YouTuber的狙擊，並爆料指柳成宰是夜場男公關，令韓藝瑟也忍不住在IG即時動態親自回應。

受害女性舉報

YouTuber賈世妍（音譯）昨日在頻道公開以「震驚！公開韓藝瑟男友身份」為題的片段，於片段中他就指：「韓藝瑟親自公開了男友，男友看起來很有智慧。我會直截了當地說韓藝瑟的男友是《野獸男孩》的真實版，那部電影真的真實，我亦收到了很多受害女性對韓藝瑟男朋友的舉報。」《野獸男孩》是2008年上映的韓國電影，由河正宇和尹啟相主演，講述在韓國清潭洞牛郎的故事。

韓藝瑟親自反擊

對於男友遭到爆料，韓藝瑟亦即時反擊，並上載截圖留言：「太像小說了吧，要和我喝一杯了。」又語帶相關表示：「還有...為甚麼這些事情會在和所屬公司合約到期的時候發生呢？太神奇了。」似乎暗示因為合約問題遭到攻擊。

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