真人騷女星Kim Kardashian在節目預告片中大爆五歲兒子Saint確診COVID-19,由於真人騷在幾個月前已經拍下,所以他目前已經康復,上星期還精靈拍照。

Kim Kardashian與饒舌歌手Kayne West育有四名子女,包括七歲半女兒的North、五歲兒子Saint、三歲女兒Chicago和兩歲兒子Psalm。Kim在下星期播出的真人騷《Keeping Up with the Kardashians》中,於電話中表示:「Sainty剛剛確診了COVID,我不是想嚇人,但我真的很擔心。North也說她不舒服。」此外,Kim的同母異父妹妹Kylie Jenner近日被傳與前饒舌歌手男友Travis Scott翻撻,而且兩人以開放式關係方式繼續交往,雙方名義上復合,但亦可跟其他人約會。不過Kylie昨日就在Twitter否認報道:「我不是貶低開放式關係的人,但在不知情下隨即發表這種言論是不小心和不尊重。」Kylie昨日亦在IG貼上淋浴照片,穿着黑色泳衣的她還大晒手上的巨型戒指。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)