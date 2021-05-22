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李帝勳操肌拍《Move to Heaven》 恨孖前輩演激情愛情戲

1小時前
李帝勳早前為了拍《Move to Heaven》而落力操肌。

韓國36歲男星李帝勳近期先後推出SBS新劇《模範的士》及Netflix新劇《Move to Heaven：我是遺物整理師》，當中《Move to Heaven》上周五在Netflix上架後在各地大獲好評，被英媒評選為今年最佳作品，目前亦登上香港排行榜第3位，李帝勳亦現身昨日播出的節目《年中直播》宣傳新劇。

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冇信心再騷肌

李帝勳於《Move to Heaven》中飾演前拳擊手出身的角色，他於節目中收到拳擊手套後立刻擺出拳擊姿勢，又模仿男歌手Rain的舞蹈，展示風趣一面。李帝勳坦言：「準備（格鬥選手角色）的過程非常艱難，因為要裸露上身，所以要在身形上下功夫。如果讓我再做一次，我可能做不到。」對於飾演遺物整理師這一職業，他表示：「是高貴而且寶貴的職業，很高興這次能介紹給大家，我也是透過這次的作品認識更多。」

羨慕柳俊烈

提到目前正在演出另一人氣劇《模範的士》，李帝勳就表示之後想拍一部激情愛情戲，又表示：「最近知道柳俊烈和全度妍前輩一起拍攝電視劇，真的很羨慕。雖然也有拍攝過跟同輩的愛情戲，但夢想可以和前輩拍攝激情愛情戲。事實上，激情愛情戲、浪漫喜劇都很好，請考慮一下我吧。」之後更於鏡頭前示範撒嬌，為了下次可以拍愛情戲而非常落力。另外李帝勳亦坦言：「休息的時候主要是去旅行，但目前情況都不理想，所以經常去附近的戲院看電影。」

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李帝勳Move to Heaven：我是遺物整理師模範的士
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