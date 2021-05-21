今年53歲的鄭伊健，與太太蒙嘉慧結婚8年，兩人經常孖住行山、踩單車、做運動，十分恩愛。近一年因疫情影響，伊健多留在香港，早前更邀請經理人林珊珊及她的兩名女兒李怡（野人）和李澄（西瓜），跟他一齊落田體驗做一日農夫。

一直喜歡日本生活的伊健，早年已在福岡置業，如香港沒有工作，兩公婆便飛往福岡過二人世界，而去年曾有讀者在當地拍到兩人外出踩單車。過去一年因疫情關係，雖然伊健兩公婆未能飛往日本，但近年減產少拍劇的蒙嘉慧，就投資了7位數在福岡市開日本房地產公司，開拓自己的新事業。

日前《蘋果》在金鐘太古廣場見到鄭伊健，他一身黑衫黑褲黑口罩，獨自在商場內漫無目的周圍行，見他完全沒有目的地，一時行左一時行右，不知行哪個方向好。及後見他索性行入商場內的一間超級市場，同樣在超市內周圍行，他一時還停在一些醬料、零食架前望吓，似是在打發時間。

伊健邊行邊留意住電話，當他收到來電後，即刻離開超級市場，走到商場平台的上落車位置，見他還拿出無線耳筒，似是等電話，並一直站在該處。及後一架白色Jimny駛到，原來是他的太太蒙嘉慧負責做司機揸車到平台位置接老公，而這架Jimny據了解是伊健買給老婆代步，可見他十分疼錫老婆。伊健上車後其白色車駛離商場平台，絕塵而去。

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