麥明詩、黃德斌、麥子樂及何啟南今日在中環拍攝網劇《逐流時代》，吸引數十人圍觀。最近榮升業主的麥明詩在現場「萬歲」，請工作人員食水果，麥子樂即恭喜她置業，麥明詩卻說：「唔好咁講，其實你恭喜我孭債，大家都明嘅，只不過令我變樓奴，但係多謝大家，冇話恭唔恭喜，只係生活需要，又可以負擔到，希望一步一步嚟，第時自己家庭有個聚腳點。」話口未完，她似是擔心被誤會，急作補充：「但未有家庭。」問到買樓前有否咨詢男友意見？麥明詩笑說：「我邊有男友，我男性朋友都成日轉，冇得問呢啲嘢。」

麥明詩指與哥哥各買了一個單位：「左右兩個單位，個諗法係有需要時大家可以互補。第二時有幸有另一半，大家合力換一個再舒適啲地方，到時睇家庭經濟環境，想同爹哋媽咪住得近啲，第二時有小朋友都會幫手，但而家絕對係冇㗎（小孩）。諗實際問題，當然而家想買爹哋媽咪離籬嘅樓係冇呢個能力，一步一步喺自己承擔到嘅範圍，而家有返工收入比較隱定，有信心供到層樓。」

何啟南太太監場調情戲

同場的何啟南正拍攝一場在街頭與低胸艷女的調情，劇情講述他與艷女交頭接耳之際，被穿上西裝打扮西正的黃德斌發現，隨即將他推倒在地拳打腳踢。何啟南的太太也有到場探班，原來這是何太第一次在老公拍戲時去探班，問到是否特意來監場？何太表示：「唔係，第一次想嚟睇吓，呢啲（調情戲）都冇所謂。」而何啟南也指很簡單的一幕戲，事前無向太太備案。

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