男子跳唱組合P1X3L（讀音：Pixel）由《全民造星II》冠軍吳啟洋（Phoebus）、參賽者歐鎮灝（George）與葉振弘（Marco）組成，去年有幸獲環球唱片賞識簽約，成軍後他們繼續追夢，繼《Braceless》後最近他們正籌備另一新歌。三子日前到新蒲崗排舞，George說：「公司今次搵咗個外國嘅producer，係專門出產J-pop同K-pop嘅，今次好好彩有呢首歌做我哋第二首單曲，呢首歌亦都係跳舞唱歌。我自己一路都好鍾意K-pop，今次能夠有大家一齊back up住我組成P1X3L，係好幸福嘅事，三個人一齊上台有三份信心，係好正嘅事。」

Phoebus指新歌的主題是「自由」，三位年輕人深感自由可貴，Phoebus說：「尤其係我哋呢個年紀、呢個階層，係好需要自由，好似以前讀大學，讀書唔係自己最鍾意嘅嘢，去到而家可以做啲自己鍾意做嘅嘢，就真正感受到自由。」George則說：「自由係好緊要嘅，身處喺呢個環境當中，有自己空間先可以發揮出自己嘅創意。」Marco說：「好幸運我屋企都畀好多空間我，所以比較自由，做自己鍾意做嘅嘢，真係正！」身旁兩位隊友不禁爆Marco是有錢仔，故特別多自由。

現年24歲的Phoebus是《造星II》冠軍，22歲的George則是第四名，而Marco也是同屆《造星》，三子有着不同風格，各有強項，Phoebus說：「我出道唔係好耐，可能得幾個月時間，但我好享受每一分每一秒，都會有辛苦嘅時候，但呢啲回憶全部都係好開心。以前讀書嘅壓力同而家好唔同，而家嘅壓力我係好享受。」雖然現時P1X3L的名字還未太多人認識，但他們一直努力，辛苦之餘也樂在其中，Marco說：「呢個組合畀我係得來不易嘅感覺，係有壓力嘅，自己想更加進步，但好享受呢個舞台。」

三子年紀輕輕，謙虛有禮，在MIRROR演唱會上主動向鄭裕玲Do姐打招呼，令Do姐印象深刻，還在電台節目中開名大讚，他們笑言很榮幸，並希望有機會上Do姐節目分享。提到師兄們MIRROR與ERROR的成功，三子會否感到壓力？Phoebus參賽《造星II》時一直被姜濤看好，他說：「唔會係壓力，我覺得香港有MIRROR係好好嘅一件事！我哋睇MIRROR演唱會，都變咗小粉絲咁，多咗好多人留意香港嘅音樂，可能會因為見到男子組合嘅佢哋就會諗起我哋P1X3L，所以係好好嘅一件事。姜濤身上都有好多畀我哋學習嘅地方，例如處事、態度同舞台上嘅一啲諗法，都值得學習。」而他們看到MIRROR的成功也替他們開心，他們更不時偷師，Marco說：「佢哋嘅實力真係好強，會教到我哋好多嘢。」而George則認為師兄們給他很大的原動力和推動力：「我睇完Anson Lo喺演唱會唱完《EGO》，真係覺得佢成個人唔同晒，感受到嗰份努力，嗰刻真係好感動，所以我覺得我哋三個係應該學MIRROR唔同嘅嘢。」

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