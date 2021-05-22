大熱泰劇《莫測高深一女生》（Girl from Nowhere）題材刺激大膽，最近熱爆亞洲，比起多套人氣BL劇的口碑與成績有過之而無不及，堪稱是有史以來最成功泰劇。

由27歲「Kitty」琦察雅阿瑪塔雅庫爾（Chicha Amattayakul）擔正的《莫測高深一女生》，首季是於2018年在泰國播出，翌年在Netflix上架後即引起海外觀眾關注，而第二季甫上架，討論度與影響力更是再下一城，攀上各地Netflix排行榜，連日還成為香港排名No.1。

琦察雅完美演繹神秘又吸引的女主角娜諾（Nanno），她的IG粉絲直迫300萬，除泰國紅星follow外，連英國當紅男歌手Harry Style也有追隨，她的娜諾形象更於網上掀起一片模仿熱，亦有大陸網民Cosplay老翻。

《莫測高深一女生》光怪陸離的故事情節亦是令觀眾上癮原因，不過在熱爆亞洲的同時，此劇卻鬧出「辱華」風波，事關日前該劇的官方facebook貼圖答謝各地支持者，上面提到新加坡、馬來西亞、菲律賓、香港、越南及台灣等，並印有各地旗幟，包括香港區旗，更形容劇集在很多「國家」均取得佳績，還獨欠答謝中國，引起小粉紅發起抵制行動。《莫測高深一女生》在中國名叫《禁忌女孩》，雖然Netflix沒有打進內地市場，但劇集卻於各平台取得高分評價，更天天登微博熱搜，然而「禁忌女孩辱華」正被洗版，無辜捲入政治風波。

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