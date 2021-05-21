現年60歲的黃子華自去年拍畢賀歲片後，神隱多時，昨日終於有新作面世，就是踢走代言多時的鄭嘉穎，為外賣平台拍攝全新一輯廣告片。在短短100秒的廣告中，子華神猶如舉行迷你棟篤笑，大講金句描述打工仔辛酸，奉勸香港人不要只顧賺錢「搵食」，忽略身邊的一切包括尊嚴、健康及生活，結果獲網民讚內容對白貼地真實，感同身受。

黃子華自去年賣樓拍畢賀歲片《乜代宗師》後，一直深居簡出，絕少公開露面，有指他此段時間正忙於籌備《棟篤神探》電影版，因他除飾演男主角「莫作棟」外，還會出任導演及編劇。相隔一年多，昨日黃子華終於出關，不過其新作並非電影或劇集，而是取代鄭嘉穎，為外賣平台拍攝全新一輯廣告片，跟近日人氣爆燈的MIRROR及ERROR代言的另一外賣平台來個正面對撼。其實黃子華拍攝的廣告一向貴精不貴多，對上一次已經是三年前的信用卡廣告。

手機用戶請按此放大圖表

似影展獎項加冕打工仔

在短短大約100秒的廣告中，黃子華由頭講到落尾，十足開棟篤笑一樣，盡情發揮所長，廣告以「點止搵食咁簡單」為主題，甫開始左右兩邊播出模仿電影展獎項的logo，當中抵死地寫着「早午晚三份工鐵人大獎」、「奧林匹克最長工時大獎」及「十號風球最快復工獎」等，令不少打工仔笑中有淚，黃子華說：「香港人搵食世界第一！因為喺香港人嘅生活之中，搵食排名第一！」道盡香港打工仔的拼搏勤奮特色。

接着黃子華站在一群忙於工作的打工仔前說：「搵食係精神，搵食係信仰，但係淨係搵食，到頭嚟我哋搵到啲乜？」之後再緊接道出打工仔拚命工作，但卻完全忽視了父母，「搵到份工，你老竇老母搵唔搵到你？」為工作沒有愛人，「你真係好鍾意返工呀？有無時間搵鍾意嘅人？」連健康也奉上，「搵到餐餐九大簋，係咪已經捱壞咗副偈？」甚至為了賺錢，寧願放棄「樽鹽」（指尊嚴），當中黃子華一句對白叫大部份香港人最值得反思：「你搵到個首期，又有幾多時間留喺屋企？究竟係搵食冇得揀，定係我哋喺搵食同生活之間，淨係揀咗搵食？」最後黃子華hard sell外賣平台，又謂因方便而節省回來的時間就不要只顧賺錢「搵食」，亦要關心自己及身邊一切的人和事，就連片尾的end credit，也充滿玩味，除「黃子華」飾演「子華神」外、廣告中飾演打工仔的計有「捱到似50歲嘅30歲打工仔」、「OT成年冇返屋企嘅不孝子」等等，廣告還特別鳴謝一眾「香港人」。

「腦細」出帖惹創作誤會

不少網民看完廣告後大讚：「對白好喜歡，講中港人心，超正」、「呢個mini棟篤笑堅正」等，有網民亦讚廣告中大膽加入同性婚姻畫面。對於網民熱烈反應，黃子華經理人昨日回覆《蘋果》時表示因廣告「橋好」促使他接拍：「條橋畀子華睇嘅時候已經係咁，之後大家開會，都係微調一啲好細微嘅嘢，出嚟有咁好反應，當然好開心，credit係要畀返製作同廣告公司，真係好多謝觀眾咁支持。」

而100毛「腦細」林日曦昨日亦在其個人fb貼播黃子華此廣告，令不少網民以為是由他們創作，他回覆《蘋果》時澄清與自己無關：「我只係接咗fb post廣告啫，因我寫得大件事咗，喧賓奪主，其實我係寫返自己近呢兩年都好少接呢啲fb post廣告，冇得接因我收得貴啩，改嘢又唔改，得罪晒啲客，所以廣告商都麻麻哋搵我。𠵱家我騎劫咗子華，真係對唔住。」至於廣告真正幕後班底包括導演Oggy、創意總監Fenris及攝影師CK Chan，Fenris表示廣告內容是為子華度身訂做的。