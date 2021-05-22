有網民說，ERROR的193（郭嘉駿）自從講出真話，一語道破友台所謂的「收視論」，以及40歲人仍叫後生仔後，就如製造了蝴蝶效應，不但令ERROR早年播出的節目《花姐ERROR遊》和《ERROR自救TV》系列成功在網上翻hit，亦令原本因失言而被雪藏的隊友保錡翻身，同時多了不少原本不認識ERROR的觀眾，留意ERROR四位隊員的動向，當中人氣爆升的193，IG followers比起個多月前足足翻了幾倍，現時直逼35萬，比起人氣王姜濤足足多出6萬有多，亦令一直夢想能夠出Solo單曲的193願望成真，近日他在《ERROR自肥企画》節目中，自肥成功推出處男單曲《睡到三點》，歌曲放上YouTube僅三日，現時已超過60萬views，更一度成為熱爆短片第一位。

乘勝追擊的193，日前將新歌派台，派台Box Set就用咗貼上自己扮綾波麗嘜頭的日本蒸眼面膜，頓時成為商台DJ的熱捧新寵，其中少爺占就講笑話：「呢條高佬我一定支持，等我寫錯佢啲嘢睇吓佢會唔會鬧我先！」又叫193努力賺錢買樓。而雪雪BB（盧覓雪）就拎着193新碟影相放上IG，DJ Oscar大讚Box Set絕對可以入選十大最佳派台宣傳品。

小儀讚保錡乖

至於綽號「快吞轟」的保錡，原本因偷食沙律（張沛樂）事件和爆粗鬧網民，被網民圍剿，成為「負皮王」，不過他在《ERROR自肥企画》節目中，被安排接受三大挑戰，包括「玩搖搖」、「片石仔」及「彈結他」，憑着決心和熱血，終獲網民原諒，在自肥項目完結後，保錡對着鏡頭真情流露說：「呢個地方好難捱，可能俾人鬧、又俾人抨擊，但係好開心，無論點都好，都係你哋（無制限OT編集団）帶我出嚟。」真誠態度終於令他徹底翻身，有網民直言看完節目後，對他完全改觀，並欣賞他努力不懈的精神。就連和保錡在《考有feel》合作過的小儀，亦留言鼓勵他「熱血到叫人毛管戙！respect！你係乖嘅，我知道！」

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