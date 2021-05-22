C AllStar今日去到ViuTV的九龍灣錄影廠，為音樂節目《Chill Club》錄影，而主持則有布志綸（Alan）及駱振偉（Thor）。Thor的好友兼同學陳積榮（Jeff）日前病逝，Thor透露會幫手辦治喪委員會，他說：「我哋成班同學都好錫Jeff，佢同我一齊入娛樂圈，佢走嗰一晚，成班朋友都有陪佢，應該好滿足，佢女友心情OK，計劃為Jeff搞相展。」

頭痕無歌可唱

對於有傳《Chill Club》會在下月舉行演唱會，身為節目主持的Thor表示未曾聽聞，他笑說：「 我完全未聽過，我有聽聞過流言，有可能我冇份，唔需要通知我，詳情可能要等大會講。」Thor被問到萬一舉行演唱會真的沒有預他會怎麼辦？他說：「咁又唔可以話失望，有當然開心。睇個搞嘅形式係點，平時觀眾都聽我唱歌都聽得多，始終主持人間中都會唱兩咀，演唱會叫我唱都唔知唱咩歌，希望到我唱嘅時候有新歌出。」

至於揸主持棒的Alan，今日錄影第3集，他說：「第一次做主持，今日係錄影第3集，初頭唔想影響進度，之前過份準備，所以導致好緊張，而家識得放鬆啲，自己好欣賞Joey Tang band。」有傳舉辦《Chill Club》演唱會，Alan說：「唔知道會搞演唱會，不過佢哋唔使做歌都可以搞，自己同《Chill Club》都有淵源。」同場的C AllStar亦表示，沒聽聞《Chill Club》舉辦演唱會，他們說：「但係都好期待，因為佢哋認真製作，睇得好開心，自己都希望可以參與咁高質素嘅音樂演出。」

On仔收朋友求票來電

另外，C AllStar將於7月24及25日假紅館舉行演唱會，現正積極開會籌備。On仔笑言，不少久未聯絡的朋友都找他，表示想睇演唱會，On仔說：「我哋搞演唱會希望畀到正能量大家，團結就是力量。」他表示已經操弗至高僧身形：「高僧size少肉，至於騷唔騷肌就到時再算。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）