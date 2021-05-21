從死亡中看人生，逾越生死也是韓劇近年重要題材，催淚中見溫情。

《再見媽媽又再見》母愛催淚

去年初大熱劇集，由金泰希主演。她在劇中飾演因車禍過世的母親瑜理，死後一直惦記女兒而不願投胎，決定成為鬼魂陪伴女兒長大，但在成為鬼魂五年後，她卻突然變成了人，而且還能保留其生前的外貌。如果她能在49日內恢復在女兒和丈夫心目中的位置，便能重新做人，最後她為了女兒的幸福，選擇放手，離開人間。劇集播出大結局時，不少觀眾哭到淚崩。

《主君的太陽》撞鬼奇緣

由蘇志燮與孔孝真主演的收視話題作，更確立了蘇志燮的「霸道總裁」形象。孔孝真的角色能看見鬼魂，個性樂觀，但因常有鬼魂來訪而弄至精神不振。正當她被靈體糾纏之際，偶然遇上蘇志燮飾演、個性高傲的商場老闆，更發現只要觸碰他的身體時，鬼魂便會煙消雲散。每集除了有不同鬼魂的生前故事，蘇志燮的角色也因初戀情人的死而無法走出心理陰霾。

《德魯納酒店》贖罪還願

IU與呂珍九合演的《德魯納酒店》，集奇幻、愛情與社會議題元素於一身。IU飾演的酒店老闆個性揮霍且熱愛吃美食後打卡，但其實她已活了過千年，前生是馬賊集團頭目，因自己的怨念而殺人如麻，在化成惡靈之際被收服，開設酒店就是為了洗清罪孽。入住這間酒店的全都是生前有心願未了的鬼魂，IU為他們查明真相，為他們還願，同時揭發社會不公。