時尚活動逐步熱度回升，5月隨住Art Basel開鑼，城中更多pop up、press day舉行。Louis Vuitton計二月之後，再次在中環舉行exotic skin VIP活動，展出一系列珍貴皮革手袋。

今次以鱷魚皮為主要材質，在一般傳統單色以外，LV加入更多時尚的圖案及色彩變化，例如在啞色基調上，玩味紮染效果，以材質撞色、用人手上色做成迷彩圖案，以及令到每片紋理中，泛出金光效果等。其中，浪漫的粉彩彩虹手袋，就要先上一層灰色底色，再以「drum dye」技術再上一層粉紅、一層藍色，令皮革最終呈現出如幻彩的漸變色調。「小行李箱」的可愛圓形小箱PETITE BOITE CHAPEAU玩味鮮艷bold colour，寶石藍、翠綠、鮮黃，以及夏日的橙紅、粉紅等，約價21萬。

男裝方面，早前2021秋冬的銀色mirror effect tote，銀底撞色粉藍手挽，型格有趣，還有巨型的soft trunk backpack等。

瑞士La Praire則成為Art Basel場內唯一進駐的護膚品牌，品牌今次展出香港女藝術家Carla Chan創作、名為「Space Between the Light Glows 」的作品，流動的山脈光影藝術，吸引了上山詩鈉女兒Hilary Fan、張新悅、名模Mikki Yao等捧場。

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