近日大受歡迎的ViuTV話題節目《ERROR自肥企画》，昨晚播畢仍有不少網民討論，令組合ERROR及製作團隊「無制限OT編集團」人氣再急升。惟無綫推出以女星作賣點的YouTube頻道「女神Channel」，大前日上架的一集，輯錄了張曦雯之前拍節目《3日2夜》的飲食片段，被發現影片封面，竟與《ERROR自肥企画》的宣傳圖似足九成，涉嫌抄襲，張曦雯因此無辜成為眾矢之的，最終無綫疑受壓，昨日急急將該段片直接下架。

字眼用色似十足

雖然「女神channel」沒有刻意標榜與無綫有關，只以靚女作賣點，但全部短片都是無綫女藝員拍過的節目甚至獨家訪問，有心水清網民發現無綫的官方facebook曾經宣傳過，明顯是「自己友」，屬無綫旗下頻道之一。近日有人發現，頻道上傳了一段張曦雯之前拍節目《3日2夜》的飲食片段，宣傳封面設計疑抄足近期大熱的《ERROR自肥企画》，黑底紅字寫上「自食可肥 但很好味」、「極正無預算」，與《ERROR自肥企画》的經典對白「自肥可恥 但很有用」、「極秘無制限」字眼，相似度有九成。

首當其衝成箭靶

事件惹來大批網民聲討，大鬧無綫「抄襲可恥」、「好心啦，連格式都一樣」、「以前抄亞視，𠵱家抄ViuTV」。而無綫眼見群情洶湧昨日已將該片段下架。不過，由於張曦雯是封面人物，令她首當其衝成為責罵對象，網民紛紛湧到張曦雯的社交網留言：「大台喎」、「肉酸到呢」、「知唔知乜叫創意？」、「抄到咁足知唔知醜」、「好可悲，咁都要抄」等。而張曦雯現正身在深圳拍劇，前日才在社交網分享食串燒的相片，有粉絲就替張曦雯不值，留言：「今次被TVB累死。」

其實之前無綫已多次被指抄襲ViuTV，繼找來鄧智堅扮「薑蓉」，又在處境劇《愛．回家之開心速遞》安排丘梓謙扮演「蔥頭」，兩度影射姜濤，更令惡搞姜濤的鄧智堅及鬧「薑蓉」的林盛斌及馮盈盈被姜糖鬧爆，要公開道歉打圓場，而丘梓謙亦慘成箭靶。