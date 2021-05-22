韓國KBS台《年中直播》昨日播出最新一集，當中就公開「明星擁有最豪華的擺設」的名單，天團BIGBANG隊長G-DRAGON（GD）、JYJ成員金俊秀不敵港星成龍，只屈居亞軍和季軍。

名畫逾2千萬

GD貴為潮流達人，其家中的擺設一向甚有品味，節目指排第三名的GD居住在超過112億韓圜（約7,680萬港元）的超豪華頂層公寓，GD曾在IG公開豪宅，可見位於中央的餐桌是用整塊木頭削成的，價格達4千萬韓圜（約27.4萬港元）。同時客廳裏有世界上只有20件，由著名設計師朗‧阿拉德設計、價值1,600萬韓圜（約11萬港元）的梳化椅。還有客廳裏的小椅子是法國女設計師的作品，每個售價800萬韓圜（約5.5萬港元），客廳裏的黃色椅子價值約11億韓圜（約754萬港元），不過最誇張是GD的屋內有一幅市值約37億韓圜（約2,540萬港元）的名畫，十分奢華。

與特朗普同款

至於排名第二名的金俊秀住在樓高123層的大樓內，在他的家可以享受6星級酒店服務，於客廳和睡房等大部份傢俬都是訂造，配上24K金裝飾。據悉，桌子和椅子與美國前總統特朗普的頂層公寓產品相同，售價3,500萬韓圜（約24萬港元），抽屜櫃2,000萬韓圜（約13.7萬港元），梳化9,000萬韓圜（約61.7萬港元），餐具也是意大利品牌，一個售價100萬韓圜（約6,860港元）。

逾億紫檀木家具

至於冠軍則為成龍，節目指成龍收集了高價紫檀木製作的家具， 總價值超過200億韓圜（約1.37億港元）。而成龍珍藏的高級酒類就已超過1億韓圜（約68.6萬港元），總資產超過4千億韓圜（約27.4億港元）。

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