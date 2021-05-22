現年83歲的資深演員余慕蓮（魚毛），於去年11月因肺纖維化入院，曾一度入ICU需插喉及用呼吸機。她在醫院留醫接近半年，上月26日終可以出院，當時魚毛表示︰「我而家返屋企，好開心呀！」並多謝大家關心。

魚毛出院至今接近一個月，今日資深傳媒人汪曼玲到魚毛家中探望她，之後汪曼玲在社交網貼了與魚毛及友人的合照，並寫文講述魚毛的最新狀況。《蘋果》致電問汪曼玲，她表示見魚毛身體狀況越來越好，感到安心，她還說︰「魚毛精神好好，只係唔行得。」

汪曼玲透露不敢打擾魚毛太久，只逗留了5分鐘，她說︰「我同朋友Susanna去探佢，唔敢逗留太耐，只係留咗5分鐘，唔想佢咁攰。我哋已經半年冇見，仲同佢約定，等佢精神再好啲，同佢出去食飯。」談到魚毛的身體狀況，汪曼玲表示︰「佢講嘢好清晰，比起之前佢剛剛出院時，已經好好多，而且對答如流，眼又有神，佢之前要食流質嘢，而家可以食番啲普通嘢，（有沒有瘦了很多？）差不多啦，唔覺佢瘦咗。」令汪曼玲感安慰，就是魚毛的工人姐姐，照顧得不錯，「佢而家唔行得，落地要用腳架，佢張床旁邊有個鐘，撳鐘叫姐姐，夜晚佢間房唔會閂，有咩事可以叫到工人姐姐。佢個工人姐姐好好，佢一日煮兩餐畀魚毛，屋企又打理得好乾淨，如果佢放假就會搵人接替，我哋都安心。」

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