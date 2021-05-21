除了不少影迷期待黃子華新作外，很多觀眾同樣也等候「星爺」周星馳的作品。昨日Netflix在官方twitter宣佈已成功購入由星爺監製的動畫《美猴王》的發行權，並已安排在2023年上架，當中公開首張美猴王的概念圖。

悟空偷走定海神針

《美猴王》的故事亦是以孫悟空為題材，由概念圖中的悟空來看，造型較為瘦削兼且尾巴較長，嘴巴更設計成近似鴨子的嘴，跟過往的悟空既定造型有明顯不同，更有網民大彈此孫悟空的形象設計，直指：「這猴子好難看。」從圖中所見孫悟空身在水底，旁邊有一條巨型「如意金箍棒」，根據故事此棒為太上老君所製及安放在東海，兼是大禹治水時遺下的天河定底神珍鐵，故被稱為「定海神針」，推測今次劇情是以孫悟空在東海龍宮取走定海神針為主題。其實星爺一直鍾情西遊記的故事，《美猴王》是繼當年親自扮成孫悟空演出《西遊記之月光寶盒》及《西遊記大結局之仙履奇緣》、以及監製及執導《西遊‧降魔篇》及《西遊‧伏妖篇》後，第五度參與西遊記相關題材的電影。

今次由星爺監製的《美》動畫幕後團隊陣容強大，除有《長毛雪寶》（Abominable）的周佩鈴和曾製作《花木蘭》（Mulan）、《馴龍記》（How to Train Your Dragon）的Kendra Haaland擔任製片外，還有《怪誕小箱俠》（The Boxtrolls）的Anthony Stacchi出任導演，又請來歐陽萬成、楊伯文、Jolie Hoang-Rappaport和黃榮亮等人擔任英文配音，難怪不少網民表示期待。