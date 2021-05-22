陳嘉桓、周家怡及方健儀今日去到旺角出席健康產品宣傳。一向注重健康的陳嘉桓，早年修讀皮紋學後成為大腦皮紋分析師， 陳嘉桓說：「過往做咗好多實習，舊年開始認真去做，有幫好多小朋友分析手掌紋，分析佢哋嘅專長、興趣。」陳嘉桓指每次出一份報告連分析收費2千元，為客戶解釋報告，分析其性格，嘉桓說：「好多情侶都有睇，我自己都發現自己嘅問題，今年自己都29歲，屋企人都擔心我嫁唔出，自己認識男仔都會叫佢畀掌紋我睇，其實掌紋有二十幾種，只能夠喺7款裏面揀適合嘅。」

周家怡之前拍攝電影《金手指》，她在戲中角色是一名40多歲有小朋友的太太，所以要增肥十多磅配合角色，周家怡說：「食嘢冇難度，唔使keep fit減肥，自己友鍾意食飯，增肥時早午晚都要食飯。」周家怡6月將會與陳家樂開拍新戲，二人在戲中有感情戲，為配合角色需要，她又要積極減肥10磅。曾跟周潤發團隊一齊跑步的周嘉怡說：「之前要拍戲又整傷咗韌帶冇跑，發哥佢哋而家練慢跑，不過佢哋好快，我都追唔到佢哋。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）