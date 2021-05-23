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韓國58歲最強美魔女失婚後仍憧憬愛情：接受細10歲的對象

33分鐘前
58歲的徐貞姬離婚後，坦言仍憧憬愛情。

韓國58歲女星徐貞姬於2014年爆出因長期受搞笑藝人老公徐世源家暴而申請離婚，回復單身的她閒時會跳芭蕾舞來keep住少女身形，因而被喻為最強美魔女。而徐貞姬的38歲愛女徐東珠（音譯），亦因為擁有弗爆身材而引起網民熱議。早前徐貞姬就孖女兒徐東珠一同演出節目，兩母女公開失婚心情，當中58歲的徐貞姬更坦言想再次談戀愛。

受年輕男生歡迎

於昨日播出的節目中，主持人大讚徐貞姬母女的童顏美貌，女兒徐東珠就自爆，媽媽去美國探她時，母女二人曾一起去club，當時母親徐貞姬就被20多歲的男生表白，透露母親非常受男生歡迎。

母女先後經歷離婚

而徐東珠指自己28歲時結婚，30歲左右就離婚，早過媽媽徐貞姬辦離婚手續，笑稱自己是「離婚前輩」，又表示：「我首先經歷過離婚後的情緒起伏，所以正在照顧媽媽的情緒。」徐貞姬就坦言：「我沒有經歷過美麗的愛情，所以有想再次經歷愛情的想法。可以接受比我年輕10歲的對象，如果超過這個程度，可能會引起社會上的爭議。」

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徐貞姬美魔女徐東珠
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