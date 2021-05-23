一代賭王何鴻燊逝世近一年，其三房女兒何超蓮與大陸演員男友竇驍打得火熱，有人翻找到超蓮及竇驍早前一起參演大陸節目的片段，其間超蓮發現有流星，但全場只有她一個人見到，竇驍隨即安慰女朋友說：「（流星是）你的爸爸，所以只有你看到。」

從超蓮等人的打扮，相信片段來自是早前的播出的《追星星的人》。當時超蓮與竇驍偕其他嘉賓到山上，突然超蓮指着漆黑的夜空表示見到流星劃過，眾人紛紛向上望，雖然超蓮明確地指出自己見到流星的地方，但大家還是沒有發現，超蓮於是問攝製隊等工作人員，但都沒有其他人見到。超蓮又急又氣，不停問有無其他看到，又質疑為何只有自己看到。

竇驍半攬半哄着超蓮，並指流星應該是賭王，超蓮興奮又緊張反問：「是嗎？真的嗎？」竇驍再指，因為流星是賭王，所以只有賭王之女超蓮才能看到。然後超蓮再向上空望，竇驍一臉寵愛地看着女友並輕吻其臉；而超蓮似乎甚至受落男朋友的「解說」，十分感動。不少網民都激讚竇驍識𠱁女朋友，又指她很愛護超蓮。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）