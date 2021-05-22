吳業坤本月初突然兩度在社交網貼出跟曾狂寸無綫及副總經理曾志偉的ERROR成員郭嘉駿（193）合照，坤哥毫不避忌，被問到可擔心公司詐型，他強調不擔心。坤哥此舉似乎在挑戰公司底線，本月中再貼出二人交換公司吉祥物相片，193更將TVBuddy打格並加上兩支煙，形容「壞過凱婷」，當時網民都替坤哥擔心，他反而說：「未擔心自己前途嘅。」結果真是現眼報，坤哥被飛出本來獲安排接拍的新劇《廉政行動2022》，前日開鏡被指由周志康執二攤。

坤哥被傳得罪方丈入雪櫃，未知可是這個原因，他要急謀高層求救。讀者楊小姐透過《蘋果》的「爆相爆片」，公開他前晚約了大台高層樂易玲在尖沙嘴一間高級食肆把酒飯局，席間還有一名男子，三人密食密傾了一個多小時，看來坤哥真擔心星途要找高層幫拖求對策。

疑似訓話

楊小姐昨日接受《蘋果》訪問時說：「坤哥噚晚（5月21日）未夠8點就到咗餐廳，隔咗半小時就有個男人嚟咗，樂小姐約8點45分先嚟，人未齊時，坤哥都愁愁地撳電話，同佢平時嘻哈樣有別，佢嚟到冇耐就上咗一煲嘢，齊人再點餸，佢哋叫咗約幾味餸，食到9點幾都差唔多清晒啲食物。」

楊小姐表示三人飯桌上是有傾有講，但當中都有各自玩電話的dead air時間。短片見到，坤哥好識做開紅酒，與樂小姐摸住酒杯底慢慢傾，同座男人食多過講話，坤哥與對坐的樂易玲雞啄唔斷，他先一輪嘴講，跟住樂易玲又長篇大論回答，她一臉嚴肅似在訓話，有時又扁扁嘴，坤哥都細聽冇駁嘴。後來兩人又各自睇電話，氣氛一度凝重，看來當時話題一定很敏感，未知當中可是涉及坤哥被TVB雪藏事件，以及他近日孖193玩得太埋惹的禍。

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