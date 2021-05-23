一直以來英雄片都有非常龐大市場，早前DC嘅導演版嘅《正義聯盟》，更係一上架就搞到播映嘅網站死機。唔知係咪眼見外國英雄片咁受歡迎，大陸最近都推出咗咗套名為《孤膽行動》（又名：中國隊長之中隊崛起/CHINA CAPTAIN）網絡電影，戲裏面除咗有「中國隊長」外，仲有濟公、關羽、東方不敗、孫悟空、楊過等經典角色或傳奇人物，真係睇到人嘆為觀止！

炮彈見小新貼紙

嗱，呢套由大陸演員李泰延、鄭曉甫同杜喬等主演、包含大陸唔同年代、唔同神話人物嘅電影，劇情大概係講述被熱棒成偶像嘅中國隊長俾人打敗後，點樣企返起身打敗敵人。先唔討論劇情老唔老套，但長達一個鐘嘅電影，一開始就用咗漫畫交代故事，非常有外國feel，而劇情講到中國隊長同一堆士兵打交嗰陣，坦克突然向隊長發炮，本來都冇乜事，但點估到炮彈上竟然貼咗蠟筆小新、Hello Kitty同埋比卡超嘅貼紙？！

另外，到尾段中國隊長打大佬時更有濟公、豬八戒、關羽、包青天、東方不敗、孫悟空及楊過等齊齊現身幫拖，而最爆嘅係包大人額頭上嘅月亮原來係可以出死光射人，真係睇到人熱血沸騰！

出場人物如同「聯合國」

咁都未夠，呢套戲唔止將大陸嘅「自己人」炒埋一碟，仲將唔同國家嘅動漫、英雄人物都炒埋一齊，就好似戲中疑似係小丑（Joker）化身嘅大奸角咁，就有一個貌似《街頭霸王》入面嘅阿龍做跟班。除此之外，大奸角仲有《海賊王》（ONE PIECE）嘅路飛、《蝙蝠俠》嘅班恩（Bane）、《美少女戰士》嘅月野兔、《呪術廻戰》嘅五條悟等做手下，真係極為多元化！

《孤膽行動》喺網絡推出後，有大陸電影網站自high地認為漫威同DC都應該要「甘拜下風」，但一眾大陸網民睇完都一面倒喺「豆瓣」留言狂踩，大部份網民都話冇辦法睇晒套戲，更有人直接以「垃圾」做評價，又反問：「導演你知道自己在拍甚麼嗎？編劇你知道自己在寫甚麼嗎？演員你知道自己在演甚麼嗎？」雖然被網民一致劣評，但在獨家播放的騰訊網中，該片卻有7.6分，但有網民睇完就留言指在騰訊內俾唔好評語就被秒删，所以決定「轉場」留言。

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