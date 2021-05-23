羅霖今日獲陳昭昭邀請，在九展出席藝術及收藏品博覽會，兩人均有捐出私伙首飾出來拍賣，拍賣所得的20%將會捐給柬埔寨的孤兒，羅霖捐出碧綠翡翠頸鏈，底價7位數字，昭昭捐出紫玉翡翠，底價20萬元。昭昭指在疫情下，地產及公關公司生意大受影響：「我公司做大灣區地產，生意下跌咗9成，因為我啲客都上唔到去，每個月自己支出幾十萬，好彩疫情前好好生意，所以而家食老本，可能頂到今年年尾。」昭昭指爸爸在柬埔寨生活，由於當地疫情嚴重，她指這一年只能靠視像與爸爸見面。

羅霖透露前晚由內地返港，她大叫好彩：「前晚返仲可以唔使隔離，但今日唔可以『回港易』；今次我喺內地兩個月係拍廣告同出席活動，其實兩邊走都係兩難，雖然可以搵到錢，但我擔心媽咪身體，其實內地有媒體斟我，叫我留內地一年，但我唔想留一年，因為媽咪肝癌，佢做完手術復原得唔係咁好，所以我要睇住佢。」羅霖指今次在內地因患了急性食物中毒和腸胃炎，幸好當地有三位女性朋友照顧，她笑指希望快點找到另一半，可以照顧自己。

經常到內地工作的羅霖，她表示已預約私家醫生在月尾為她接種科興疫苗，不過羅霖現時仍在考慮中，她說：「5月15日內地出咗新疫苗，呢隻新疫苗只需要打一針，我好想打呢隻，始終係改良咗，希望香港可以引入呢隻疫苗。」

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