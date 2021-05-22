ViuTV節目《ERROR自肥企画》自月初播出以來，每集都是全城熱話。節目前晚播出最終回，ERROR於尾段短劇中探討娛樂的意義，饒有深意講述社會責任的問題，其中成員「阿Dee」何啟華的對白︰「ERROR並唔係唯一戰鬥緊嘅人，只要一日仲留喺呢片土地上，每一個人都用自己嘅方式，喺自己嘅崗位戰鬥。」播出後在網上瘋狂洗版，節目更被捧為「綜藝第一神作」。

由ERROR四子「193」郭嘉駿、「肥仔」梁業、何啟華及吳保錡主持的ViuTV綜藝節目《ERROR自肥企画》，前晚播出最後一集，原本是「第三周重量級自肥」，不過格仔導演Mike（劉諾衡）表示因為節目嚴重超支，結果第三周重量級自肥腰斬，改為團隊聚餐。Mike又公佈炸生啤、遊詐詭、193的《睡到三點》MV及肥仔的自肥項目都嚴重超資。

「我哋有社會責任」

節目第二節呼應第一集，四子再扮動畫《新世紀福音戰士》中的人物，演出一段長達八分鐘的短劇，與觀眾齊齊探討電視節目、娛樂的意義，其中保錡說：「呢個係艱難嘅時代。」肥仔指：「ERROR隱喻緊，世界其實唔係有咁多掣肘。」阿Dee卻說：「現實太多掣肘……每日都痛不欲生！」193則提到新聞及言論自由：「所有嘅新聞、所有你接收到，之後唔能夠令你作出現實反應，又或者唔容許你作出現實反應嘅資訊，社交媒體嘅圖、片。」P1X3L成員Marco出場時也說：「要戰勝荒謬，首先要接受荒謬嘅必然性。」

阿Dee最後獨白：「ERROR並唔係唯一戰鬥緊嘅人，只要一日仲留喺呢片土地上，每一個人都用自己嘅方式，喺自己嘅崗位戰鬥，一個人唔會成功，但如果每一個人都盡力嘅話，每一個人都盡力嘅話……」令不少香港人產生共鳴。Mike導則在最終彩蛋中透露：「𠵱家拍緊嘅其實係好奇怪嘅嘢，我哋行緊好特別嘅路，呢條路淨係我哋先會去行。」

前晚節目播出後，阿Dee及肥仔在Ig開直播，其間有觀眾指短劇的對白太深奧，阿Dee表示︰「寫對白的編審阿輝非常用心，係好深層次嘅訊息，涉及社會責任，啲人成日話我哋冇（社會責任），其實係有。」保錡則在Ig留言︰「有你們才有我的存在，一起堅持下去，路不平坦，但只要齊心一定能衝破。謝謝每一位香港觀眾。」

突下架Viu稱故障

對於《自肥》被網民推舉為「綜藝第一神作」，Mike導昨日回應《蘋果》說：「噚日嗰樣係同個opening一樣，係我想拍好耐嘅嘢，我覺得係難做嘅。即使致敬，都係攞人哋嘅主題，但入面嘅嘢其實係我哋。」至於會否考慮拍劇，Mike導直言：「絕對有，同一個班底，有同老細sell過，但sell唔掂，好多原因。」昨晚有網民發現ViuTV網站的《自肥》最終回突然下架，更到ViuTV的fb專頁留言查詢，ViuTV發言人向《蘋果》表示：「機件故障，稍後上架。」至晚上11時恢復上架。