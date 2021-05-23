組合Cookies前成員陳素瑩（Gloria）昨日出嫁，邀得舊隊友區文詩（Angela）、吳雨霏（Kary）與楊愛瑾（Miki）出席婚宴，她向《蘋果》透露，與老公拍拖已10多年，獲老公包戲院求婚。Gloria更指因為婚禮舉行得十分倉卒，部份朋友無法出席，另一舊隊友鄧麗欣（Stephy）亦因拍戲而缺席婚宴。

Gloria表示：「我同我老公係14年前開始拍拖，中間分開過，呢2、3年一齊返，就決定結婚喇！因為我哋都覺得，大家係大家生命之中好重要嘅人。」Gloria指，老公於兩人拍拖13周年紀念日求婚，她說：「佢約我睇戲，點知原來佢包咗個戲院，途中佢去咗洗手間，跟住就播咗啲佢事先準備嘅求婚video，之後就攞住紮花入嚟求婚，我就應承咗做佢老婆。」

同居半年感覺良好

初為人妻，Gloria笑言感覺幾新鮮：「因為我哋原先諗住上年11月擺酒嘅，之後一起住，點知因為疫情嘅關係，就擺唔成酒，但呢半年我哋係一齊住嘅，所以我哋相處都幾好嘅，平日都係煮吓飯，一般人妻嘅生活。」

Gloria指，去年的婚宴無奈被迫延期，一改便改到昨日，但始終擔心疫情，故等到最近見疫情稍有好轉，她才與老心決定搞婚禮，而由決定搞到真正搞，其實只有不足一個月的時間。Gloria說：「我哋決定搞婚禮到真係搞嘅時候，其實前後係唔夠一個月㗎！所以啲嘢好趕。不過亦都因為限聚令嘅關係，所以好多朋友都請唔到，始終場地有限制，同埋有啲海外嘅朋友都嚟唔到。」她更希望藉機向未獲邀請的親友致歉，希望大家切勿見怪。

被提到舊隊友「不齊腳」，Gloria解釋指：「因為我太遲先至請，喺香港嘅都嚟晒，Stephy因為啱啱接咗部戲，所以佢要拍戲嚟唔到。」再被問到被傳不和的Kary和Miki同場有無尷尬？Gloria急澄清：「噚晚好開心呀，冇尷尬、冇尷尬，個個都好開心㗎！」

離隊後赴英進修尋出路

現年36歲的Gloria，於中學年代做兼職模特兒，至2002年以Cookies成員身份出道，到2003年，因組合改組，Gloria與其他4位成員Angela、馬思恆（Helena）、何綺玲（Elaine）及蒲茜兒（Serena）離隊，及後Gloria赴英修讀金融和會計課程，以及到曼徹斯特大學讀碩士，並於2014年成功考獲會計師牌，成為專業人士。

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