Apple TV+節目《你看不到的那個的我》（The Me You Can’t See），因天后Lady GaGa公開因姦成孕的慘痛經歷，受到矚目。74歲女星格蘭高絲（Glenn Close）也是5集節目的嘉賓之一，談到7歲時她父親加入「道德重整運動」組織（Moral Re-Armament）的往史。她把該組織稱為「邪教」，並談論那段被迫全家一同住在公社裏的生活，在她心中所造成的心理創傷。

格蘭高絲小時在美國康乃狄克州的鄉間生活，但7歲時她父母加入「道德重整運動」組織，父親變得非常狂熱，讓全家都搬到位於瑞士的公社總部，時間長達15年，直到她22歲返回美國就讀維吉尼亞州的大學，才重獲自由。

她說：「那基本上是個邪教，每個人都在說相同的事情，有許多規定、控制，真的可怕。」她更把她無法與人擁有長久的關係歸咎這段經歷：「因為邪教帶來的情感與精神上的絕望，我的感情一直失敗，也找不到人生的伴侶，我感到很遺憾。驚人的是，在你人生初期階段所經歷的事情，還有這種具毀滅力的可能性，我認為那是童年創傷，我在精神上嚴重受創。」

她先前受訪時，曾表示已放下對父母當時決定的不滿：「我很久以前就原諒父母對我們做出這樣的事，他們有自己的理由，我能諒解他們。這些事對他們的子女有可怕的影響，但木已成舟，我認為我想當演員的渴望從中拯救了我。」

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