《ERROR自肥企画》最終回，ERROR四子八分鐘的短劇探討娛樂節目、節目的意義，引起網民熱烈討論。流亡英國的羅冠聰於大學修讀文化研究系，他昨日在fb撰長文，以文化理論解讀短劇兩層問題「人民會被娛樂支配嗎？符號是枷鎖還是力量？」他指媒體和受眾可分為兩種，一是單向傳播，二則是將觀眾視為具有能動性，會自行詮釋，他之後再引申到「符號」的意義。他認為「符號隨環境變化」貫穿整個系列，並指：「《ERROR自肥》假如是在2016年橫空出世，就不會如此轟動了。」羅冠聰又指：「學Mike導講『走一條特別的路』，專注講人話講真話，不斷思考，就已經是戰鬥了。」

「切忌過份吹捧」

除羅冠聰外，有線前《新聞刺針》首席記者楊量傑亦在fb撰文大讚ERROR夠真外，又以黃翠如作例子：「成名前嘅黃翠如好真好好睇，但過大台後呢種風格已完全消失。」資深傳媒人游大東就在讚賞ERROR同時，亦提醒說︰「靜靜地拍掌，切忌過份吹捧。」以免令團隊「變成奸佞小人的狙擊目標」。另外，不少網民大讚節目：「搞笑、輕鬆、幽默到文化意涵、哲學意味、時代意義都有。」、「絕對係香港土產嘅教科書式真人騷」。