由名導林詣彬（Justin Lin）擔任編劇兼執導的新片《F9狂野時速》（Fast and Furious 9），上周在港開畫，不足3日即破千萬票房，成為今年最快破千萬票房電影。至於在韓國方面，上周三開畫的《F9狂野時速》的票房同樣一枝獨秀。

最短時間破百萬

根據韓國電影振興委員會今日上午公佈，《F9狂野時速》累計觀影人數達到100萬179人次，成為近年外國電影最短時間突破百萬觀影人次。去年受疫情影響嚴重影響電影業，當中去年《TENET天能》（Tenet）於上映第12天，以及今年《靈魂奇遇記》（Soul）於上映第16天，觀影人次成功突破100萬。而在韓國電影方面，去年夏天上映的電影《從邪惡中拯救我》和《屍殺半島》在上映第4天就突破了100萬觀影人次。

而主角雲迪素（Vin Diesel）得知電影在韓國有好成績，亦即拍片向韓國fans表示感謝，又冧爆表示：「韓國觀眾朋友們，我愛你們，從各位那裏得到了靈感，希望早日製作第10部《狂野時速》。」

首天40萬名觀眾

《F9狂野時速》於19日在韓國開畫後，第一天即吸引了40萬名觀眾，創下了疫情之後最高的開畫紀錄。《F9狂野時速》故事講述雲迪素飾演的主角阿當，與家人過着隱居生活，但由John Cena飾演、與他失聯多年的親生細佬雅各搵上門，引爆國際級大災難，更有多位角色驚喜回歸。

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