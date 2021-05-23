近期香港疫情尚算穩定，不少大型表演節目相繼登場，如演唱會和舞台劇。最近白只可說是劇界紅人，繼之前演出舞台劇《囍雙飛》後，接着將會跟朱凌凌的隊友朱栢謙，好友游學修、楊淇等於今年9月再演舞台劇《久天長地》。日前劇組集齊演員拍海報，經常演喜劇的白只，今次挑戰演慘戲，他竟然說︰「一嘗心願。」

今次舞台劇是改編自DJ Wasabi的小說《甚麼天長 怎樣地久》，而該劇的導演伍潔茵是白只的恩師，加上他與游學修又是同屬演藝學院，故白只有回娘家的感覺，他笑言︰「咁我都係舞台度出嚟嘅，只係中間走過去做音樂，得閒又去做電影，呢個時勢有劇搵我，梗係返『屋企』啦。」對於今次演慘情戲，他說︰「其實我喺舞台劇界一直都係做喜劇，但係自從拍咗電影，畀人定咗我係好陰沉嘅人，連今次舞台劇都要做慘情戲，不過有得做正經戲，一嘗心願啦！」

至於很久沒出現幕前的楊淇，原來當日監製找她演這個劇，她聽了故事後馬上答應，她自爆其角色十分慘情要死幾次，單是看小說未看到一半，她已喊到收唔到聲，她說︰「因為故事都有穿越成份，所以都預咗要死足幾次。其實今次個劇本都『慘慘地』，不停要我哋勾翻起痛嘅感覺，所以我都捉住Wasabi問吓要咩類型嘅痛，我都擔心排戲會喊到收唔到聲，加上做舞台劇係現場對住觀眾，如果要心痛到晚晚流眼淚，咁就真係演技大考驗。」

已有一年多沒演舞台劇的游學修，他坦言對這個故事情有獨鍾，有意改編拍電影版，他說︰「過去一年我投放比較多嘅時間喺網媒度，呢次重踏台板感覺都有啲唔同，但作為表演者係享受觀眾即時畀嘅反應，所以好想快啲開騷。而我實在太愛呢個故事，我直情想改成電影版添，到時睇吓有冇老闆投資。」

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