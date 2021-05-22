韓劇《茶煲阿四》的39歲女星韓藝瑟上周大方公開戀情，認戀比自己年輕10歲、曾主演《好運羅曼史》等話劇的男星柳成宰。韓藝瑟對上一段戀情是與YG事務所王牌音樂製作人Teddy拍拖，兩人於2016年分手。直到今年韓藝瑟再覓得真愛，當大家為這段姊弟戀送上祝福之際，一名資深娛樂記者兼YouTuber金龍浩竟爆料指柳成宰是牛郎，不甘男友受辱的韓藝瑟隨即在Ig即時動態反擊對方，高EQ態度獲網民激讚。

圈中小富婆

金龍浩前日在YouTube頻道公開以「震驚！公開韓藝瑟男友身份」為題的片段，內容透露韓藝瑟是圈中小富婆，出道多年一直有儲蓄和置業，由於過去受過感情傷害，所以下定決心養男人。金龍浩表示：「男友看起來很有智慧，我會直截了當地說韓藝瑟的男友是《野獸男孩》的真實版，那部電影真的真實，我亦收到了很多受害女性對韓藝瑟男友的舉報。」《野獸男孩》是2008年上映的韓國電影，由河正宇和尹啟相主演，講述在韓國清潭洞牛郎的故事。

撞樣李帝勳

對於男友遭爆料，韓藝瑟上載相關截圖，並霸氣留言：「不是，記者大人，太像小說了吧？你要和我好好喝一杯了。」又語帶相關表示：「還有為甚麼這些事情會在和所屬公司合約到期的時候發生呢？太神奇了。」似乎暗示因為合約問題受攻擊。韓藝瑟和柳成宰去年9月透過友人認識，已拍拖八個月，而男友身形高大兼靚仔，被韓媒指他跟男星李帝勳撞樣。

此外，正版李帝勳近期熱爆公仔箱，先後有SBS新劇《模範的士》及Netflix新劇《Move to Heaven：我是遺物整理師》熱播，李帝勳於前日播出的節目《年中直播》中，坦言在拍攝《我是遺物整理師》時準備前拳擊手的角色過程非常艱難，他說：「因為要裸露上身，所以要在身形上下工夫。如果讓我再做一次，我可能做不到。」又直言想拍一部激情愛情戲，自爆羨慕柳俊烈可以和前輩全度妍一起拍劇。